Власть 11 июля 2023, 15:50 Деятельность военных союзов предложили регламентировать через ООН Спикер СФ Матвиенко: надо предложить ООН создать документ для контроля военных блоков Pxhere

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Деятельность военных блоков и союзов необходимо контролировать на международном уровне, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Во время государственного визита в Китай она рассказала, что ООН необходимо создать документ, который будет регламентировать этот вопрос, сообщил ТАСС.

«Мне кажется, надо, и мы попробуем и на парламентском уровне это пообсуждать, что нужно подготовить предложения, направить их в ООН, чтобы появились международные документы», — отметила Матвиенко.

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По ее словам, военные союзы стали реальной угрозой миру и международной стабильности. Она добавила, что НАТО стал примером агрессивного блока, который «не гнушается никакими методами, в том числе бесчеловечными. Валентина Матвиенко уточнила, что Североатлантический альянс пытается обеспечить доминирование коллективного Запада.

По мнению председателя Совета Федерации, поставку кассетных боеприпасов на Украину можно считать военным преступлением. Матвиенко подчеркнула, что НАТО не заинтересован в мирном урегулировании конфликта.

В Вильнюсе начался саммит Североатлантического альянса. Президент Украины Владимир Зеленский возмутился тем, что страны — участницы блока пока не определились со сроками приглашения страны в состав организации, сообщили «Известия».