Власть 08 августа 2023, 17:41 Деятельность украинской НПО «Аллатра» признали нежелательной в России Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России украинской НПО «Аллатра» РИА «Новости»

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Сотрудники Генеральной прокуратуры признали деятельность украинской неправительственной организации «Аллатра» в России нежелательной, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Там уточнили, что эта организация представляет собой «псевдорелигиозное движение».

НПО основали на Украине, она работает в России и некоторых других странах. В Генпрокуратуре отметили, что «Аллатра»* занимается якобы миссионерской деятельностью, хотя статусом религиозной организации не обладает.

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«Для прикрытия политического характера деятельности мероприятия проводятся под эгидой организации „Созидательное общество“, являющейся его проектом (управленческий центр находится в США)», — отметили в ведомстве.

Там добавили, что активисты движения выполняют указания украинских кураторов по налаживанию контактов с представителями оппозиции для дискредитации политики федеральных и региональных властей. Идеологи «Аллатры»* принуждают россиян «совершать экстремистские преступления», подчеркнули представители Генеральной прокуратуры.

Такую же меру там приняли и в отношении американской НПО Wild Salmon Center*. Компания продвигала проекты, которые мешали развитию экономики России.

* деятельность организации признали нежелательной на территории России