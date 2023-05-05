Власть 05 мая 2023, 14:16 Деятельность Telegram-каналов призвали регулировать по примеру СМИ Глава СПЧ Фадеев: Telegram-каналы необходимо проверить на предмет нарушений РИА «Новости»

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В России необходимо проверить деятельность Telegram-каналов, заявил ТАСС глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. По его мнению, при нарушении законов необходимо ввести регулирование таких изданий по примеру СМИ.

Фадеев напомнил, что сейчас каналы «находятся в вольном поле». Ситуацию нужно проанализировать, отметил он.

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«Если нарушений со стороны Telegram-каналов значительное количество, тогда нужно думать о введении Telegram-каналов в законодательное поле, подобное СМИ, но здесь нужно принять осмысленное решение», — подчеркнул Валерий Фадеев.

Он признался, что организация работы Telegram-каналов его несколько раздражает. Глава СПЧ подчеркнул, что за традиционные СМИ уже привыкли к существованию ответственности за «вранье, за клевету, за нарушение тайны».

Представитель Кремля Дмитрий Песков затруднился прокомментировать инициативу Фадеева. Пресс-секретарь президента добавил, что власти пока не сформулировали позицию по этому вопросу.