Важное 19 января 2023, 20:21 Деятельность иностранных агентов в России взяли под государственный контроль Правительство обязало Минюст контролировать деятельность иноагентов

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Следить за деятельностью лиц и организаций, признанных в России иностранными агентами, станет Министерство юстиции вместе с другими органами власти. Об этом говорится в постановлении российского правительства, опубликованном на портале нормативно-правовых актов.

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Согласно тексту документа, уполномоченные вести государственный контроль сотрудники ведомств обязаны посещать мероприятия, которые устраивают внесенные в реестр иностранные агенты, проверять аудио и визуальные сообщения, а также проводить плановые и внеплановые проверки на предмет соблюдения законодательства.

В случае выявления нарушений дается не менее одного месяца для их устранения. Кроме того, нарушителя могут привлечь к административной ответственности. Юридическому лицу грозит ликвидация через суд, а также полный запрет на осуществление деятельности на территории России.

Постановление правительства предназначено для выполнения закона о контроле за деятельностью иностранных агентов, а также лиц, находящихся под иностранным влиянием. В документе прописали единую норму об иностранных агентах, а также ввели ряд новых положений.