Власть 10 ноября 2022, 15:24 Деятельность американских биолабораторий сочли преступно халатной Представитель МИД Захарова: в биолабораториях США царит преступная халатность РИА «Новости»

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Американские специалисты из биолабораторий небрежно обращаются с опасными патогенами. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат прокомментировала статью американского интернет-ресурса The Intercept о многочисленных нарушениях в этих центрах.

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По данным издания, за последние 20 лет в американских биологических лабораториях происходили сотни происшествий. Выяснялось, что специалисты допускают нарушение герметичности даже в заведениях высочайшей степени защиты (BSL-4), а ведь в них находятся наиболее опасные, смертельные и заразные штаммы.

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Журналисты указали на случаи инфицирования из-за поломок или ошибок в лабораториях. Все это могло привести к заражению большого количества людей.

«Если такая преступная халатность царит в биолабораториях непосредственно на территории Америки, представьте, насколько американским ученым плевать на то, как охраняются штаммы в других странах», — заметила Захарова.

Если такое заражение произойдет, добавила она, необходимо провести «внешнее включенное наблюдение».

«А затем еще и продать лекарства пострадавшему населению. Беспроигрышная лотерея. Смертельная», — заключила официальный представитель МИД России.

«Царьград» напомнил, что США финансируют и военно-биологические лаборатории за рубежом.