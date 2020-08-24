Дегтярев запланировал встретиться с Путиным, когда объедет весь Хабаровский край

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев будет просить о встрече с президентом Владимиром Путиным в сентябре. К этому времени Дегтярев планирует объехать весь Хабаровский край.

О своем решении Михаил Дегтярев заявил журналистам ТАСС. Политик отметил, что еще не докладывал Путину об обстановке в крае, потому что не объехал все города.

«Хочу все посмотреть, получить полную картину, а потом, ближе к середине сентября, заявиться на встречу с президентом», — поделился Дегтярев.

Врио губернатора уже побывал в Ванинском, Советско-Гаванском и Верхнебуреинском регионе. Стоит отметить, что в начале лета, после назначения Дегтярева, политик обещал доложить Владимиру Путину об обстановке в Хабаровском крае 20 августа.

Ранее стало известно, что семья Михаиал Дегтярева переехала из столицы на Дальний Восток. Дегтярев заявил, что планирует приобрести в Хабаровске квартиру и для этого воспользуется ипотекой.

На пост врио губернатора Хабаровского края Дегтярева назначил Владимир Путин. Жители города прохладно приняли нового руководителя. Михаил Дегтярев предложил собрать народный совет.