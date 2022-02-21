Дегтярев заявил, что в Хабаровском крае готовы встретить беженцев из Донбасса

Хабаровский край готов принят беженцев из Донбасса. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

«Мы всегда готовы подставить плечо нашим людям в Донбассе. Хабаровский край имеет опыт размещения беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. В 2014 году в регионе было развернуто 14 пунктов временного размещения — в Хабаровске и в Комсомольске-на-Амуре», — написал Дегтярев.

Он отметил, что при необходимости Хабаровский край может оперативно подготовить ПВР и в этот раз. Социальные службы помогут людям найти работу, ведь в регионе есть более 20 тысяч вакансий.

Также принять беженцев из Донбасса готовы в Приморском крае, Якутии, Еврейской, Воронежской, Рязанской и Амурской областях, а также в Курской области.

Ситуация в Донбассе обострилась на прошлой неделе. Тогда самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских военных.

В связи с этим руководство ДНР и ЛНР объявило о временной эвакуации своих граждан в Ростовскую область. В первую очередь туда отправились пожилые люди, женщины и дети.