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    21 февраля 2022, 08:15

    Дегтярев заявил, что в Хабаровском крае готовы встретить беженцев из Донбасса

    Губернатор Хабаровского края Дегтярев пообещал принять беженцев из Донбасса

    Наза Салех Захи

    Хабаровский край готов принят беженцев из Донбасса. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

    «Мы всегда готовы подставить плечо нашим людям в Донбассе. Хабаровский край имеет опыт размещения беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. В 2014 году в регионе было развернуто 14 пунктов временного размещения — в Хабаровске и в Комсомольске-на-Амуре», — написал Дегтярев.

    Он отметил, что при необходимости Хабаровский край может оперативно подготовить ПВР и в этот раз. Социальные службы помогут людям найти работу, ведь в регионе есть более 20 тысяч вакансий.

    Также принять беженцев из Донбасса готовы в Приморском крае, Якутии, Еврейской, Воронежской, Рязанской и Амурской областях, а также в Курской области.

    Ситуация в Донбассе обострилась на прошлой неделе. Тогда самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских военных.

    В связи с этим руководство ДНР и ЛНР объявило о временной эвакуации своих граждан в Ростовскую область. В первую очередь туда отправились пожилые люди, женщины и дети.