Дегтярев заговорил об ужесточении мер против СОVID-19 в Хабаровском крае. Мест для больных почти не осталось
Дегтярев рассказал, что осмотрел краевую больницу. Там находятся много тяжелых пациентов, которые борются с коронавирусной инфекцией.
«Коечный фонд у нас практически на пределе в крае, в этой связи мы будем принимать решения по дополнительному развертыванию коечного фонда…» — подчеркнул он. Его процитировало РИА «Новости».
Врио губернатора отметил, что разговаривал с представителями Минздрава. Хабаровские власти попросят дополнительные аппараты ИВЛ и средства индивидуальной защиты. По его словам, есть также договоренность с московским правительством. Оно может выделить на поддержку региона оборудование и СИЗ.
Политик добавил, что Китай также поддерживает Хабаровский край и готовится отправить туда партию средств индивидуальной защиты.
Дегтярев заметил, что возможно ужесточение режима ограничений по коронавирусу, о послаблении пока говорить не приходится.
«Те, кто пытается высказывать, что это связано с голосованием за поправки в Конституцию, — глупость. Голосование было по всей стране, а рост в Хабаровском крае», — заявил временный глава региона.
По его мнению, рост числа заразившихся может быть связан с несоблюдением дистанции и рекомендованных Роспотребнадзором мер.
По последним данным, в Хабаровском крае более 6450 случаев COVID-19. Инфекцию удалось побороть 3377 пациентам, жертвами вируса стали 52 человека. Об этом сообщил официальный сайт регионального правительства.