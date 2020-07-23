Дегтярев заговорил об ужесточении мер против СОVID-19 в Хабаровском крае. Мест для больных почти не осталось

Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев уже ознакомился с эпидемической ситуацией с коронавирусом в регионе. Он заявил, что коечный фонд для лечения пациентов с COVID-19 на пределе. Это значит, что можно ждать ужесточения мер безопасности.

Дегтярев рассказал, что осмотрел краевую больницу. Там находятся много тяжелых пациентов, которые борются с коронавирусной инфекцией.

«Коечный фонд у нас практически на пределе в крае, в этой связи мы будем принимать решения по дополнительному развертыванию коечного фонда…» — подчеркнул он. Его процитировало РИА «Новости».

Врио губернатора отметил, что разговаривал с представителями Минздрава. Хабаровские власти попросят дополнительные аппараты ИВЛ и средства индивидуальной защиты. По его словам, есть также договоренность с московским правительством. Оно может выделить на поддержку региона оборудование и СИЗ.

Политик добавил, что Китай также поддерживает Хабаровский край и готовится отправить туда партию средств индивидуальной защиты.

Дегтярев заметил, что возможно ужесточение режима ограничений по коронавирусу, о послаблении пока говорить не приходится.

«Те, кто пытается высказывать, что это связано с голосованием за поправки в Конституцию, — глупость. Голосование было по всей стране, а рост в Хабаровском крае», — заявил временный глава региона.

По его мнению, рост числа заразившихся может быть связан с несоблюдением дистанции и рекомендованных Роспотребнадзором мер.

По последним данным, в Хабаровском крае более 6450 случаев COVID-19. Инфекцию удалось побороть 3377 пациентам, жертвами вируса стали 52 человека. Об этом сообщил официальный сайт регионального правительства.

Ране Дегтярев предложил снизить тарифы на ЖКХ.