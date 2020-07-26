Дегтярев встретился с недовольными жителями Хабаровского края на трассе

Дегтярев направлялся из Ванино в Советскую Гавань, когда навстречу ему прошла колонна машин. Врио главы Хабаровского края развернул автомобиль и вышел к местным жителям. Разговор продлился около 20 минут, за которые собеседники обсудили проблемы в регионе.

«Край был обезглавлен, моя основная задача как врио губернатора — наладить все процессы. Краю нужен руководитель. Сейчас моя миссия проехать по региону и своими глазами все увидеть. Я сделаю так, чтобы чиновники выполняли свои обязанности», — заявил Дегтярев.

Особенно сейчас население волнуют постоянно растущие в районе цены на топливо. Министр ЖКХ Хабаровского края Дарий Тюрин сказал, что в регионе нет реальной конкуренции местной топливной компании. 90% заправок принадлежит единственной организации, производящей топливо, отметил он. Дегтярев пообещал подключить Федеральную антимонопольную службу к решению этой проблемы. Он считает монополию неприемлемой.

Кроме того, местные жители обратили внимание на тарифы ЖКХ. Каждый месяц им приходится платить за коммунальные услуги по 15 тысяч рублей при зарплате в 25 тысяч. Врио губернатора пообещал собрать региональную энергетическую комиссию, рассмотреть все тарифы и по возможности отказаться от использования мазута в отдельных котельных.

Самым активным местным жителям Дегтярев предложил войти в Народный совет. Он готов регулярно встречаться с ними и обсуждать наиболее острые вопросы.

Ранее Дегтярев оценил обстановку в регионе. Он назвал ее в целом спокойной. При этом он говорил, что не позволит диктовать себе условия ни бизнесу ни людям на улицах.