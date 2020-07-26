Дегтярев создаст в Хабаровском крае народный совет для консультаций

«Думаю, что можно при губернаторе создать народный совет, в него включить активных представителей от разных социальных групп и населенных пунктов. Будем общаться в таком формате регулярно, с теми, с кем я могу увидеться — увижусь», — заявил Дегтярев.

Эту идею он обсудит после возвращения в Хабаровск и потом уже представит конкретику.

Перед этим врио губернатора находился в рабочей поездке, чтобы увидеть весь субъект РФ своими глазами. Во время переезда из Ванино в Советскую Гавань навстречу его автомобилю прошла колонна машин. Дегтярев развернулся и вышел к местным жителям. Население пожаловалось на постоянно растущие в районе цены на топливо. Кроме того, они обратили внимание на тарифы ЖКХ. Каждый месяц за коммунальные услуги приходится платить по 15 тысяч рублей при зарплате в 25 тысяч.

После Дегтярев также пообщался с жителями Советской Гавани. Они выразили недовольство угольной пылью и высокими ценами на топливо.

Врио губернатора записал себе все проблемы и пообещал разобраться лично с каждым пунктом.