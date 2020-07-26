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    26 июля 2020, 17:09

    Дегтярев создаст в Хабаровском крае народный совет для консультаций

    Алена Макаренко

    Народный совет для консультаций с лидерами общественного мнения может появиться в Хабаровском крае. С таким предложением выступил врио губернатора Михаил Дегтярев на встрече с жителями Ванинского и Советско-Гаванского районов, сообщили в пресс-службе главы региона.
    Дегтярев создаст в Хабаровском крае народный совет для консультаций

    «Думаю, что можно при губернаторе создать народный совет, в него включить активных представителей от разных социальных групп и населенных пунктов. Будем общаться в таком формате регулярно, с теми, с кем я могу увидеться — увижусь», — заявил Дегтярев.

    Эту идею он обсудит после возвращения в Хабаровск и потом уже представит конкретику.

    Перед этим врио губернатора находился в рабочей поездке, чтобы увидеть весь субъект РФ своими глазами. Во время переезда из Ванино в Советскую Гавань навстречу его автомобилю прошла колонна машин. Дегтярев развернулся и вышел к местным жителям. Население пожаловалось на постоянно растущие в районе цены на топливо. Кроме того, они обратили внимание на тарифы ЖКХ. Каждый месяц за коммунальные услуги приходится платить по 15 тысяч рублей при зарплате в 25 тысяч.

    После Дегтярев также пообщался с жителями Советской Гавани. Они выразили недовольство угольной пылью и высокими ценами на топливо.

    Врио губернатора записал себе все проблемы и пообещал разобраться лично с каждым пунктом.

    Новости SMI.FM