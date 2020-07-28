Дегтярев рассказал, что на митинге в поддержку Фургала полиция изъяла топор и ножи

Участники несанкционированного митинга, который прошел в Хабаровске в минувшую субботу, принесли с собой ножи и топор. Полиция изъяла у людей опасные предметы быта.

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в Instagram признался, что удивлен поведением местных жителей.

«В субботу <…> правоохранителями было изъято несколько единиц ножей и даже топор. Можете себе представить? Зачем человек пришел с топором на массовую акцию, у меня вопрос», — сказал врио главы региона.

Он предложил хабаровчанам «оставаться дома, заниматься своими делами», помогать и беречь друг друга.

К тем, кто решил поддержать Сергея Фургала и выйти на митинг, Дегтярев относится с уважением.

«Абсолютно нормально иметь свое мнение и защитить моего однопартийца», — заметил он, добавив, что каждому все же лучше «работать на своем месте». Дегтярев также пообещал, что продолжит намеченные Фургалом «хорошие дела».

Например, врио губернатора решил сохранить льготные авиабилеты для жителей северных территорий. Вопрос о внесении поправок в краевой бюджет региональная дума рассмотрит 29 июля.

«Льготные билеты сохраняются, это одно из завоеваний и один из тех моментов, которые Сергей Иванович Фургал сделал», — подчеркнул Дегтярев.

Президент РФ Владимир Путин назначил Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края 20 июля. Фургала глава государства снял с занимаемой должности «в связи с утратой доверия». С 11 июля в Хабаровске начались несанкционированные митинги в поддержку бывшего губернатора. К ним присоединились и другие города.