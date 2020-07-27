Дегтярев предупредил хабаровских чиновников о персональной ответственности за нарушения

Хабаровские чиновники понесут персональную ответственность за нарушение сроков строительства и ввода в эксплуатацию объектов, если деньги на них выделил федеральный бюджет.

О строгих мерах предупредил временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. Его слова привел «Интерфакс».

«Вводим, коллеги, персональную ответственность. Объект не сдан, хоть один рубль ушел в федеральный бюджет — расстаемся», — подчеркнул Дегтярев во время аппаратного совещания в правительстве края.

Врио главы региона потребовал, чтобы ему предоставили полный список строящихся или запланированных к строительству объектов. Проекты Дегтярев намерен обсудить в том числе с населением.

«Весь перечень, куда мы будем и хотим тратить деньги, прошу мне предоставить в ближайшие дни, для того чтобы выработать порядок учета мнения граждан при принятии решений», — сказал он.

По словам врио губернатора, людям необходимо понимать, «где и что мы строим».

Президент РФ Владимир Путин назначил Михаила Дегтярева временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края 20 июля. Губернатора Сергея Фургала он освободил от занимаемой должности — его арестовали, обвинив в организации и покушении на убийство.