Дегтярев предположил, как бы Жириновский прокомментировал ситуацию с визитом Пелоси на Тайвань

Ушедший из жизни лидер ЛДПР Владимир Жириновский не остался бы в стороне от ситуации вокруг визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, заявил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. По его мнению, Жириновский бы предложил сбить самолет с американским политиком.

«Срочно вернуть Тайвань КНР. Самолет с Пелоси сбить, разбомбить все аэродромы, провести десантную операцию. Я уверен, что Жириновский сказал бы именно так», — сказал Дегтярев сайту kp.ru.

Сам глава Хабаровского края посчитал, что визит Пелоси на Тайвань — это провокация причем не только внешнеполитическая, но и внутриполитическая.

«Президент [США Джо] Байден у них болен ковидом, вице-президент — Камала Харрис — „не дружит с головой“. Каждое ее высказывание это вообще из рук вон. Поэтому, спикер парламента решила немножко подогреть внутреннюю ситуацию и заодно попробовать спровоцировать Китай на решительные действия», — заявил Дегтярев.

Пелоси прилетела на Тайвань 2 августа, она встретилась с официальными лицами и улетела оттуда 3 августа. Ее действия вызвали неодобрения со стороны Китая, который считает остров своим.

Китайская армия 4 августа начала военные учения около Тайваня. Военный журналист Алексей Борзенко в комментарии «360» высказал мнение, что до высадки десанта КНР не дойдет. По его словам, учения — показательные, их цель устрашить власти Тайваня и показать величие Китая.