Дегтярев отменил конкурс на свою охрану и отчитал подчиненных

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев дал поручение отменить тендер на его охрану. На ее содержание предполагалось выделять до 33 миллионов рублей ежегодно.

Дегтярев написал в Telegram, что этот конкурс объявили без его ведома. В тот момент он находился в Москве, а потом улетел в командировку.

«Потом отправился в поездку по БАМу — в то время как встречался с людьми, выясняя, какие проблемы необходимо решить в первую очередь, какие министерства чем озадачить», — отметил он.

Врио региона раскритиковал инициативу правительства. По его словам, он четыре месяца общается с людьми, пожал «40 тысяч рук».

В середине ноября на сайте госзакупок появился тендер на оказание услуг по охране Дегтярева. Правительство Хабаровского края заявило, что на работу семи охранников в 2021 году из регионального бюджета собираются выделить до 33,1 миллиона рублей.

Врио губернатора региона ранее рассказывал, что получает угрозы. В связи с этим он усилил охрану и поставил металлоискатель в приемной. Дегтярев возглавил регион летом 2020 года, после того как бывшего губернатора Серея Фургала арестовали.