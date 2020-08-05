Дегтярев не будет повышать свою зарплату
«Зарплата такая же, как и у прежнего губернатора, вы же видите, я пользуюсь всем тем же», — сказал он. Его процитировало РИА «Новости».
По его словам, поднимать себе жалованье не этично. Дегтярев заметил, что ездит на автомобилях предшественника. Также он работает с бывшим охранником Фургала.
Президент РФ Владимир Путин назначил члена ЛДПР Михаила Дегтярева временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края 20 июля.
Глава региона Сергей Фургал потерял пост в связи с утратой доверия. Это произошло после того, как его арестовали по обвинению в организации в 2000-х заказных убийств дальневосточных бизнесменов. Фургал не признал себя виновным. Сейчас он находится в московского СИЗО Лефортово.
Недавно Дегтярев сделал первое назначение в Хабаровском крае. Так, заместителем председателя правительства региона по социальным вопросам стал Евгений Никонов. Ранее он работал в департаменте здравоохранения Москвы.