Дегтярев не будет повышать свою зарплату

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не собирается повышать свою зарплату. Она останется такой же, как и у экс-главы региона Сергея Фургала.

«Зарплата такая же, как и у прежнего губернатора, вы же видите, я пользуюсь всем тем же», — сказал он. Его процитировало РИА «Новости».

По его словам, поднимать себе жалованье не этично. Дегтярев заметил, что ездит на автомобилях предшественника. Также он работает с бывшим охранником Фургала.

Президент РФ Владимир Путин назначил члена ЛДПР Михаила Дегтярева временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края 20 июля.

Глава региона Сергей Фургал потерял пост в связи с утратой доверия. Это произошло после того, как его арестовали по обвинению в организации в 2000-х заказных убийств дальневосточных бизнесменов. Фургал не признал себя виновным. Сейчас он находится в московского СИЗО Лефортово.

Недавно Дегтярев сделал первое назначение в Хабаровском крае. Так, заместителем председателя правительства региона по социальным вопросам стал Евгений Никонов. Ранее он работал в департаменте здравоохранения Москвы.