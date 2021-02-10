Дегтярев назвал причину бензинового дефицита в Хабаровском крае

Дефицит бензина в Хабаровском крае возник из-за ошибки планирования объемов поставок участниками рынка. Об этом заявил врио главы региона Михаил Дегтярев.

«Повышенный спрос на биржевых торгах спровоцировал сбои в определении объемов бензина, который затем продают независимые трейдеры в районах. <…> Виной тому — ошибки в планировании объемов поставок всеми участниками рынка и неготовность в должном объеме обеспечивать спрос», — написал Дегтярев в своем Telegram-канале.

Власти Хабаровска работали над разрешением ситуации с дефицитом бензина в сотрудничестве с руководством «Независимой нефтегазовой компании» («ННК») и Минэнерго РФ. Дегтярев ранее 4 февраля назвал ситуацию с дефицитом топлива в Хабаровском крае экстраординарной.

Хабаровский нефтеперерабатывающий завод в минувшее воскресенье возобновил работу, которая была прервана в рамках плановой модернизации предприятия. Сообщалось, что ситуация с дефицитом бензина в регионе стабилизовалась. На заправках снова стал доступен бензин марок АИ-95 и АИ-92.