Дегтярев назвал обстановку в Хабаровском крае «в целом спокойной»

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев оценил обстановку в регионе. Он считает, что ситуация сейчас в целом спокойная, но есть опасность возникновения некоторых провокаций.

«Мы собирались со всеми руководителями органов — полиции, прокуратуры, ФСБ, Росгвардии, Следственного комитета. Обменялись информацией по криминогенной обстановке. В целом она спокойная в крае, но есть опасность некоторых провокаций», — привело РИА «Новости» слова нового врио главы региона.

Дегтярев призвал всех жителей сохранять спокойствие, соблюдать социальную дистанцию и заняться своими делами, чтобы избежать опасных провокаций. По его словам, у правоохранителей есть данные об организаторах протестных акций.

Он добавил, что за акциями стоят жители Хабаровска, других городов и иностранцы. Дегтярев рассказал, что в выходные планирует облететь край, чтобы узнать о регионе побольше.

Михаил Дегтярев 22 июля вышел на работу в качестве врио губернатора Хабаровского края. Новую должность он получил после отставки Сергея Фургала. Бывшего губернатора арестовали по обвинению в организации убийств и покушении на убийство бизнесменов.