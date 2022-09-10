Назван предварительный срок объявления итогов электронного голосования в России | 360°

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Назван предварительный срок объявления итогов электронного голосования в России

Глава ФЦИ при ЦИК РФ Сокольчук: результаты ДЭГ будут готовы в ночь на понедельник

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Результаты дистанционного электронного голосования в регионах опубликуют на сайте ЦИК РФ в ночь на понедельник. Об этом сообщил глава Федерального центра информатизации при Центральной избирательной комиссии России Александр Сокольчук, передал ТАСС.

«Где-то, очевидно, в ночь с воскресенья на понедельник, а может быть, и раньше у нас появятся итоги о дистанционном электронном голосовании», — сказал Сокольчук на заседании ЦИК.

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Выборы различного уровня проходят в России с 9 по 11 сентября в 82 регионах. Всего будет проведено 4,7 тысячи избирательных кампаний регионального и местного уровней. В 14 регионах страны пройдут прямые выборы губернаторов.

Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев в беседе с ИА НСН заявил, что удобство дистанционного электронного голосования уже оценили президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин.

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Владимир Путин принял участие в голосовании на муниципальных выборах в Москве в онлайн-формате во второй раз.

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