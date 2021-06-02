Минэнерго пообещало не допустить дефицита бензина этим летом

В правительстве работают над тем, чтобы бензин бесперебойно продавался в рознице. Об этом сообщил министр энергетики России Николай Шульгинов.

«Правительство Российской Федерации, Минэнерго и другие ведомства работают над тем, чтобы не допустить развития сценария нехватки топлива летом», — заявил он телеканалу «Россия-24» на полях Петербургского международного экономического форума.

Шульгинов пояснил, что на оптовом рынке были приняты меры по ограничению роста цен. Это создало условия для стабильной ситуации на заправках. Изменение цен на нефтепродукты «будет в рамках динамики инфляции», пообещал министр.

В мае Российский топливный союз предупредил правительство, что в сезон отпусков может возникнуть дефицит бензина марки АИ-95. Минэнерго рекомендовало нефтяникам увеличить поставки топлива на биржу из-за сезонного роста спроса.

Повышение оптовых цен на бензин там назвали некритичным. Во многом его удалось сдержать корректировкой демпферного механизма, заявляли в Минэнерго.