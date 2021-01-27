Российские власти держат ситуацию с регулированием цен на продукты на контроле. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля признал, что регулирование цен на продукты может приводить к дефициту товаров. Однако руководство страны контролирует ситуацию на продовольственном рынке, заверил Песков.

«Власти знают о возможной проблеме и держат ее на контроле», — заявил пресс-секретарь главы государства.

Федеральная налоговая служба (ФНС) России ранее запросила у торговых сетей и производителей квартальные прогнозы по изменению цен на основные продукты. Ведомство объяснило, что предоставление этой информации является добровольным, это необходимо для анализа ситуации и оперативного реагирования на возможные проблемы с неоправданным ростом цен или нехваткой товаров.

Минсельхоз РФ ранее исключил риски дефицита товаров из-за сдерживания роста цен. В ведомстве в ответ на опасения со стороны Счетной палаты заявили, что оценивают текущую ситуацию в агропромышленном секторе как стабильную.