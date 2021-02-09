В России зафиксирован дефицит строителей

В апреле 2020 года после остановки строек многие мигранты уехали домой, и сейчас почти 50% застройщиков почуствовали нехватку строителей. Сейчас уехавшие из страны рабочие не могут вернуться в Россию из-за ограничительных мер, действующих на фоне пандемии коронавируса.

Об этом газете «Известия» сообщили в «Национальном объединении строителей» (НОСТРОЙ). В СРО «Уральское объединение строителей» (УОС) считают, что дефицит составляет 40-50%.

Заместитель директора компании «Ардисстройкомплект», член экспертного совета УОС Дмитрий Лопаткин уточнил, что нехватку строителей бизнес почувствовал в ноябре-декабре 2020 года. Наиболее остро дефицит кадров встал после новогодних праздников.

«Уральское объединение строителей» в письме на имя вице-премьера России Марата Хуснуллина предложило вернуть право гражданам СНГ въезжать в Россию для работы на стройплощадках. В документе, поддержанном в НОСТРОЙ, сказано, что в краткосрочной перспективе заменить россиянами граждан СНГ на стройках сложно. Нужно время на популяризацию профессий и обучением им.

О том, что в Минстрой постоянно поступают из регионов многочисленные обращения с просьбой привлечь иностранцев в сфере строительства, сообщил «Известиям» заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

Он сообщил о разработанном регламенте, который предусматривает сопровождение мигрантов после их прибытия в Россию до места работы, тестирование, регистрацию по месту пребывания и оформление прочих необходимых документов.

В конце января власти Москвы одобрили вакцинацию от коронавируса всех водителей и курьеров «Яндекса». Было также предложено делать прививку без ОМС всем трудовым мигрантам, вне зависимости от сферы занятости.