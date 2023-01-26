Власть 26 января 2023, 22:41 Даже все оружие мира не помешает России победить нацизм на Украине — Слуцкий Глава ЛДПР Слуцкий: Россия победит, даже если все оружие мира окажется на Украине

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Даже если все оружие мира будет поставлено на Украину, Россия найдет способ победить нацизм. Такое заявление в эфире телеканала «Россия 24» сделал лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Даже если все оружие мира будет сконцентрировано на Украине, мы сможем найти способы, чтобы одержать победу. Мы сумеем найти адекватное нестандартное и правильное с точки зрения военной стратегии решение», — заявил Слуцкий.

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Лидер либерал-демократов отметил, что только «потерявшие голову» могут размещать склады с вооружением на атомных электростанциях. Он допустил вероятность провокаций со стороны ВСУ с целью обвинить Россию.

«Это очень опасные вещи, игра с огнем. Как и попытки коллективного Запада поставлять вооружения», — подчеркнул Слуцкий.

Служба внешней разведки установила, что украинские военные устраивают склады боеприпасов и вооружения на атомных электростанциях. В основном это дорогостоящие ракеты к комплексам РСЗО HIMARS и зарубежным системам ПВО, а также артиллерийские боеприпасы большого калибра.