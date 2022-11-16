Эксклюзив 16 ноября 2022, 14:49 «Давно надо было». Предложение Медведева об изъятии активов иностранного бизнеса назвали разумным Политолог Дудчак призвал зеркально ответить на заморозку Западом российских активов Unsplash

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России давно надо было зеркально ответить на заморозку своих средств странами Запада, рассказал «360» политолог и экономист Александр Дудчак. Он поддержал предложение зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева об изъятии активов иностранного бизнеса.

«Россию ограбили наглым, бандитским образом, и мы до сих пор ведем себя, по-моему, неадекватно мягко. Мы всегда оставляем какую-то надежду на то, что с ними можно вести переговоры. Там выходят эти инвесторы, а мы говорим: „Вы всегда можете вернуться“. В этом нет необходимости, уходят — все, с концами. Давно надо было ввести адекватные встречные меры», — подчеркнул эксперт.

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По словам политолога, Запад не заморозил российские средства, а ограбил страну. Дудчак предположил, что западные политики намерены захватить еще больше активов и имущества, принадлежащих России. Он объяснил, что речь может идти о судах, самолетах и даже недвижимости, принадлежащей частным лицам.

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«Они ничего не соблюдают. Все, что можно украсть — они украдут. Надо это понимать и действовать адекватным способом, Медведев все правильно говорит», — резюмировал собеседник «360».

Если Запад конфискует зарубежные активы России, властям придется изымать имущество частных инвесторов из недружественных государств, заявил ранее Дмитрий Медведев. Он добавил, что у страны просто не останется другого выбора.