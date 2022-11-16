16 ноября 2022, 14:49
«Давно надо было». Предложение Медведева об изъятии активов иностранного бизнеса назвали разумным
Политолог Дудчак призвал зеркально ответить на заморозку Западом российских активов
России давно надо было зеркально ответить на заморозку своих средств странами Запада, рассказал «360» политолог и экономист Александр Дудчак. Он поддержал предложение зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева об изъятии активов иностранного бизнеса.
«Россию ограбили наглым, бандитским образом, и мы до сих пор ведем себя, по-моему, неадекватно мягко. Мы всегда оставляем какую-то надежду на то, что с ними можно вести переговоры. Там выходят эти инвесторы, а мы говорим: „Вы всегда можете вернуться“. В этом нет необходимости, уходят — все, с концами. Давно надо было ввести адекватные встречные меры», — подчеркнул эксперт.
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По словам политолога, Запад не заморозил российские средства, а ограбил страну. Дудчак предположил, что западные политики намерены захватить еще больше активов и имущества, принадлежащих России. Он объяснил, что речь может идти о судах, самолетах и даже недвижимости, принадлежащей частным лицам.
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«Они ничего не соблюдают. Все, что можно украсть — они украдут. Надо это понимать и действовать адекватным способом, Медведев все правильно говорит», — резюмировал собеседник «360».
Если Запад конфискует зарубежные активы России, властям придется изымать имущество частных инвесторов из недружественных государств, заявил ранее Дмитрий Медведев. Он добавил, что у страны просто не останется другого выбора.
Дмитрий Медведев
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