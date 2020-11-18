«Давать дорогу молодым». Глава Мордовии Владимир Волков решил оставить свой пост

Глава Мордовии Владимир Волков подал в отставку. Свое прошение он отправил президенту Владимиру Путину.

«Работать главой Мордовии было не только ответственно, но и интересно. И я отдавался этому делу всей душой, всеми силами. Но время идет. Нужно давать дорогу молодым», — объяснил свое решение Владимир Волков. Его обращение опубликовано на официальном сайте администрации республики.

Он также поблагодарил жителей Мордовии, коллег и товарищей за «возможность долгие годы служить Родине». Волков отметил, что за прошедшее время удалось многого достичь в строительстве, промышленности, аграрном комплексе, социальной сфере. Он выразил благодарность всем, кто помогал в организации чемпионата мира по футболу в 2018 году

Владимир Волков занимал должность главы Мордовии с 2012 года. До этого он был председателем правительства республики, а также заместитель председателя Государственного собрания Мордовии. Волков также входит в состав Государственного совета РФ, Ассоциации инновационных регионов России и высший совет партии «Единая Россия».