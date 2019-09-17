«Давайте заниматься делом»: Глава Крыма высказался о переименовании полуострова

«Обсуждение темы по переименованию Крыма в Тавриду, двойному использованию исторических названий считаю необходимым прекратить. Подобные инициативы не нужны и не актуальны», — заявил Аксенов.

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Он напомнил, что в 2014 году в состав России вернулась Республика Крым, и такое название должно быть сохранено. При этом Аксенов добавил, что нужно знать свою историю, в том числе и названия полуострова в разные времена.

Глава Крыма добавил, что на сегодняшний день цель — сделать полуостров «процветающим самодостаточным» регионом, а жизнь крымчан — безопасной и комфортной. «Давайте заниматься делом», — заключил Аксенов.

Ранее глава национально-культурной автономии крымских греков «Таврида» Иван Шонус предложил переименовать регион в Республику Крым-Таврида, но общественность идею восприняла неоднозначно. Сейчас крымские греки работают над аргументацией своей идеи, общаются с историками. Шонус считает, что важно «учесть большинство мнений», никого не обидев.