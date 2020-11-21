«Давайте вернемся на землю». Политолог объяснил, что несла в себе речь Путина на G20
По ее словам, в этот раз Путин «снова выступил в роли миротворца и основного хедлайнера, который проводит гуманитарную повестку».
«Сейчас последствия пандемии довольно катастрофические. Все так или иначе ощутили рост безработицы на себе. Владимир Владимирович говорит о том, что „давайте мы вернемся на землю и посмотрим на реальные проблемы“», — рассказала Елисеева.
По ее мнению, самое важное в выступлении президента — это слова о том, что следует руководствоваться гуманитарно-нравственными соображениями.
«Путин говорит: „Давайте вернемся к реальности и перестанем гнаться за прибылью. Давайте спасать то, что происходит, потому что, если не предпринять определенные меры, ситуация может закончиться очень плачевно“», — подчеркнула политолог.
Она добавила, что на странах — участницах саммита лежит большая ответственность, так как это ключевые с точки зрения экономики государства.
«Путин пытается обратить внимание глав других государств на происходящее», — заключила она.