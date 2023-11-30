Важное 30 ноября 2023, 12:34 Дату визита Путина в Непал обсудят с дипломатами Пресс-секретарь Песков: дату визита Путина в Непал не утвердили Kremlin Pool/Global Look Press

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Визит президента Владимира Путина в Непал обсудят по дипломатическим каналам. Дату пока не определили, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».

Конкретных договоренностей о поездке президента или российской делегации в Непал, по его словам, нет. Возможную дату, по словам Дмитрия Пескова, предстоит обсудить представителям двух стран.

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«Нет, конкретных договоренностей нет. Это будет обсуждаться по дипломатическим каналам», — сказал он.

Дмитрий Песков также объявил дату большой пресс-конференции и прямой линии президента. Они пройдут 14 декабря.

Премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал заявил российским журналистам, что приглашал Владимира Путина в свою страну, и выразил готовность тоже приехать в Россию. По словам политика, отношения стран достигли такого уровня, когда визит на высоком уровне необходим.