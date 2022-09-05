Власть 05 сентября 2022, 08:11 (обновлено: 05 сентября 2022, 09:27) Поделиться Telegram

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Viber Кремль сообщил, что дата прямой линии президента России пока неизвестна Пресс-секретарь президента Песков: с датой прямой линии пока не определились РИА «Новости»

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Администрация президента России пока не назначила даты трех ожидаемых мероприятий — прямой линии, оглашения послания Федеральному собранию и большой пресс-конференции. Об этом представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал в интервью ТАСС.

Владимир Путин 7 сентября выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). По словам Дмитрия Пескова, за год это второе мероприятие такого масштаба с его участием. Президент также выступит на Российской энергетической неделе и Валдайской сессии. Даты прямой линии, послания Федеральному собранию и большой пресс-конференции в Кремле еще не назначили.

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«С этим пока не определились», — сказал Песков.

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В прошлом году прямая линия прошла 30 июня. В течение почти четырех часов глава государства ответил на 68 вопросов, а по итогам мероприятия дал распоряжения. Например, рекомендовал губернаторам как минимум один раз в год напрямую общаться с жителями, а правительству — обеспечить выплату новых детских пособий.

С посланием Федеральному собранию Путин выступил 21 апреля, а 17-я пресс-конференция президента России прошла 23 декабря в московском Манеже. В ней приняли участие около 500 журналистов.

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