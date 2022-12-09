Власть 09 декабря 2022, 12:18 Дату послания Путина Федеральному собранию пока не выбрали Представитель Кремля Песков: сроки послания Путина Федеральному собранию не определили РИА «Новости»

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Срок послания президента России Владимира Путина пока не определили. Конкретную дату сообщат позже. Об этом в интервью газете «Известия» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Сроки будут определены. Мы сообщим об этом», — так он прокомментировал вопрос, состоится ли послание до конца года.

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Послание президента России Федеральному собранию проходит ежегодно. На нем глава государства подводит итоги, рассказывает о нерешенных проблемах и дает указания по решению задач в будущем.

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Дмитрий Песков уже говорил, что Путин обратится к Федеральному собранию до конца декабря. В прошлом году Владимир Путин выступил перед членами собрания в апреле. Мероприятие прошло в московском «Манеже».