Дата продления ареста сестер Хачатурян пока не назначена. Мера пресечения истечет 28 декабря

Представляющий интерес сестер Хачатурян адвокат Ярослав Пакулин сообщил, что их мера пресечения истекает 28 декабря. Но пока следствие не извещало адвокатов о дате заседания по продлению ареста.

Об этом правозащитник рассказал «360».

«Нас не извещали, пока дата не назначена. Думаю, потому, что дело находится не у следователя, а в прокуратуре. Дата должна быть назначена до 28 декабря включительно, никак не позднее. Иначе там уже не продление, а избрание новой меры пресечения», — сообщил адвокат.

Адвокат Ангелины Хачатурян Алексей Паршин на своей странице в Facebook также сообщил, что ни прокуратура, ни следствие в суд с ходатайством о продлении меры пресечения не выходили. По его мнению, это хорошая новость.

Ранее он сообщал в соцсетях, что защита девушек направила в Генпрокуратуру жалобы «с подробным обоснованием ошибочности и противоречивости обвинительной позиции следствия».