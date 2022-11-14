Власть 14 ноября 2022, 13:59 Дата большой пресс-конференции Путина будет зависеть от сроков послания Федеральному Собранию — Песков Представитель Кремля Песков: пресс-конференция Путина и послание надо разнести по датам Пресс-служба Кремля

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Когда и в каком формате пройдет пресс-конференция президента РФ Владимира Путина будет зависеть от того, в какие сроки он обратится с посланием к Федеральному Собранию. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, написал «Интерфакс».

«Президент не определился с точными сроками проведения целого ряда мероприятий. Естественно проводить их одно за другим было бы нелогично. Они должны разноситься по времени», — сказал Песков, отвечая на вопрос о пресс-конференции президента в следующем году.

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По его словам, первостепенным станет послание, оно пройдет до конца года. После этого, станет понятно, когда проводить другие мероприятия, в том числе и пресс-конференцию.

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Представитель Кремля выразил сожаление в связи с тем, что Соединенные Штаты продолжают следовать линии оголтелой русофобии.