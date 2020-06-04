    04 июня 2020, 10:25

    Данные «Социального мониторинга» удалят после окончания пандемии

    Алена Макаренко

    Информация, содержащаяся в приложении «Социальный мониторинг» и системе цифровых пропусков, не будет храниться после окончания пандемии коронавируса. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщил ТАСС.
    Данные «Социального мониторинга» удалят после окончания пандемии

    Все данные москвичей удалят после окончания COVID-19. Использование подобной информации может допускаться только в чрезвычайных ситуациях. Глава города отметил, что в обычной жизни подобное считается нарушением прав граждан.

    «Все данные социального мониторинга и пропусков будут уничтожены», — заверил Собянин.

    В то же время во время режима самоизоляции стало понятно, что электронные сервисы и госуслуги, сервисы для работы на удаленке, образовательные порталы получат мощный толчок в развитии, подчеркнул мэр.

    Кроме того, современные иммуноферментные лаборатории с большой производительностью помогут в будущем в управлении эпидемическими процессами, добавил глава города. И это касается не только случаев с коронавирусом.

    «Во многом неповоротливая машина госрегулирования станет более подвижной. Многие процессы пойдут быстрее. И самое главное, отпадет всякая шелуха ненужной суеты», — сказал Собянин.

    По его словам, люди будут ценить жизнь и простые человеческие радости, отметила «Экономика Сегодня».