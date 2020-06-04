Данные «Социального мониторинга» удалят после окончания пандемии

Все данные москвичей удалят после окончания COVID-19. Использование подобной информации может допускаться только в чрезвычайных ситуациях. Глава города отметил, что в обычной жизни подобное считается нарушением прав граждан.

«Все данные социального мониторинга и пропусков будут уничтожены», — заверил Собянин.

В то же время во время режима самоизоляции стало понятно, что электронные сервисы и госуслуги, сервисы для работы на удаленке, образовательные порталы получат мощный толчок в развитии, подчеркнул мэр.

Кроме того, современные иммуноферментные лаборатории с большой производительностью помогут в будущем в управлении эпидемическими процессами, добавил глава города. И это касается не только случаев с коронавирусом.

«Во многом неповоротливая машина госрегулирования станет более подвижной. Многие процессы пойдут быстрее. И самое главное, отпадет всякая шелуха ненужной суеты», — сказал Собянин.

По его словам, люди будут ценить жизнь и простые человеческие радости, отметила «Экономика Сегодня».