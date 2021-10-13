Паспортные данные и фотографии россиян, которые они загружают на сайт госуслуг, по закону доступны для полиции. Информация на этом портале всегда была прозрачной для силовых структур, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля отреагировал на сообщения СМИ о том, что власти Москвы собираются передать загруженные на mos.ru фото граждан в систему распознавания лиц для полиции, сообщил «Интерфакс».

«Все данные, которые содержатся на госуслугах, и так прозрачны и доступны по закону для силовых структур. <…>Там есть и фотографии и так далее. Здесь на самом деле ничего такого в этом нет», — подчеркнул Песков.

О планах передать данные с сайта mos.ru сегодня сообщила газета «Коммерсант». По данным издания, эти изменения могут быть направлены на упрощение поиска преступников и назначения штрафов за нарушения самоизоляции.

Газета уточнила, что портал mos.ru планируется доработать таким образом, чтобы все загруженные фотографии пользователей для получения госуслуг попадали в систему распознавания лиц. Стоимость проекта составила 236 миллионов рублей. Подрядчиком стала пермская компания «Брайт софт». Она же, по данным «Коммерсанта», должна обеспечить сбор данных о смартфонах жителей Москвы.