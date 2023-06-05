Власть 05 июня 2023, 13:20 Данные о попытке госпереворота в Киргизии сочли тревожными Песков: Россия обеспокоена попыткой госпереворота в Киргизии РИА «Новости»

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Данные о попытке госпереворота в Киргизии в Кремле сочли тревожными. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он обратил внимание, что Кремль внимательно отслеживает новости, сообщил ТАСС.

«Безусловно, такие очень тревожные новости поступают», — сказал Песков.

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По его словам, более детальной информацией на данный момент нет.

Ранее СМИ писали, что спецслужбы Киргизии задержали подозреваемых в попытке государственного переворота. Издания не уточнили, кого именно и сколько человек схватили.

Сайт 24.kg показал видео операции, которую провели в пригороде Бишкека. Официально правоохранительные органы пока не комментируют данную информацию.

Осенью 2020 года после парламентских выборов по Киргизии прокатилась волна протестов. В столице республики дважды вводили режим чрезвычайного положения.