Власть 26 июня 2023, 22:42 Данное «вагнеровцам» обещание будет исполнено — Путин Путин пообещал выполнить данное бойцам «Вагнера» обещание о возможности служить России РИА «Новости»

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Бойцы «Вагнера» смогут продолжить службу в Минобороны РФ или вернуться домой в своим родным. Также у них есть возможность «уйти в Белоруссию». Такое заявление во время своего телеобращения сделал президент России Владимир Путин, подчеркнув, что данное им обещание будет исполнено.

«Данное мною обещание будет исполнено. Повторю, выбор за каждым из вас, но уверен, это будет выбор воинов России, которые осознали свою трагическую ошибку», — сказал глава государства.

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Он также поблагодарил бойцов и командиров ЧВК за то, что те приняли верное решение — не идти на убийство своих сограждан

В своем выступлении он также выразил слова благодарности тем, кто встал на пути у мятежников — военных, сотрудников правоохранительных органов и спецслужб. Отдельно он отметил подвиг павших в этот день летчиков.