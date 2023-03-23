23 марта 2023, 19:10
Данило Трубицын остался на посту детского омбудсмена ЯНАО
Данилу Трубицына переизбрали на пост уполномоченного по правам ребенка в ЯНАО. Такое решение приняли в ходе заседания депутатов Законодательного собрания округа. Об этом сообщил «Север-Пресс».
Кандидатуру Трубицына предложил губернатор округа Дмитрий Артюхов. Накануне Данило Трубицын встретился с уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.
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Свой пост Трубицын будет занимать ближайшие пять лет. Он принял присягу и выразил благодарность за оказанное доверие.
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