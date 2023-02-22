Власть 22 февраля 2023, 01:23 Дания, Швеция и Германия пытаются замести следы расследованием по «Северным потокам» — Небензя Постпред России при ООН Небензя: расследованием по «Северным потокам» хотят замести следы РИА «Новости»

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Расследование скандинавских стран и Германии взрывов на российских газопроводах в сентябре 2022 года нацелено на то, чтобы замести следы и выгородить Соединенные Штаты. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Фрагмент его выступления привело РИА «Новости».

«Те, с позволения сказать, расследования, которые проводят скандинавские государства и Германия, не просто не транспарентны, но и, как это уже совершенно очевидно, направлены исключительно на то, чтобы замести следы и выгородить старшего американского брата», — отметил постпред.

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Небензя дополнил, что Россию к расследованиям не допускают, а все запросы «высокомерно игнорируют».

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Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что Дания, Швеция и Германия не информировали Россию о расследовании по взрывам на газопроводах, как они заявили в ООН. Проводившие расследование страны заявили, что оно еще не завершено.