«Дальше откладывать было невозможно». Решение признать ЛНР и ДНР объяснили тупиком в переговорах

Решение России о признании Донецкой и Луганской народных республик было своевременным, поскольку дальше откладывать уже было нельзя. Об этом в беседе с «360» заявил член совета Общественной палаты Московской области, доктор экономических наук Иосиф Дискин.

«Дискуссии относительно того, что минские переговоры зашли в тупик, что Киев саботирует и просто издевается над нашей страной, а самое главное, над жителями Донецка и Луганска, уже начали разъедать российское общество», — сказал эксперт.

По его словам, с одной стороны, все понимают, что даже плохой мир лучше хорошей войны, но, с другой стороны, вся эта ситуация уже становилась моральным вызовом для российского общества, было совершенно невозможно видеть, как издеваются над волей людей, которые хотят жить и думать на русском языке.

«Когда тяжелое экономическое положение, обстрелы, гибнут люди, невозможно нормально жить. Поэтому дальше откладывать [это решение] было невозможно», — отметил Дискин.

Экономист ожидает, что в ближайшие дни украинские военные начнут массированные обстрелы территории Донбасса, поскольку миссия ОБСЕ, скорее всего, приостановит свою деятельность.

«Украину ничего не будет сдерживать, они попробуют нанести максимальный ущерб. Я думаю, что это недели две максимум [будет], потом это все закончится. После чего на уровне военных договорятся о соблюдении режима тишины уже всерьез, поскольку санкции за нарушение будут серьезные», — заметил Дискин.

По его мнению, Россия поможет восстановить жилье и инфраструктуру в Донбассе, уже к лету основная часть тягот для жителей ДНР и ЛНР будет позади.

Он также считает, что западные страны ответят на действия России новыми санкциями, которые, скорее всего, затронут высокотехнологичный сектор.

«Америке предстоят непростые консультации с союзниками, без союзников санкции вводить глупо. А союзники будут всячески (прежде всего Германия и Франция) объяснять, что ответственность за происходящее во многом лежит на американской администрации, которая науськивала Украину не соблюдать Минские соглашения», — отметил эксперт.

Президент РФ Владимир Путин вечером 21 февраля объявил о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Это произошло после соответствующего обращения лидеров данных территорий, которые последовали на фоне обострения конфликта с официальными властями Украины.