Путин: Россию приперли к такой линии, что дальше двигаться некуда

Президент Владимир Путин заявил, что Россию сейчас «приперли к такой линии, что дальше двигаться некуда». Он напомнил, что уже говорил о «красных линиях», через которые переступать нельзя.

«Дело даже не в той линии, которую мы не хотим, чтобы кто-то переступал. Дело в том, что нам некуда уже отходить. Они же нас приперли к такой линии, извините за моветон, что нам дальше двигаться некуда!» — подчеркнул глава государства в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Президент обратил внимание, что при установке ракетных систем на Украине подлетное время до Москвы будет составлять четыре-пять минут. На фоне этого опасения России можно понять.

«Ну куда же нам теперь двигаться-то? Просто они довели нас до такого состояния, что мы должны им сказать: „Остановитесь!“ Вот в этом все и дело», — пояснил он.

Ранее Путин в ходе своей традиционной пресс-конференции указал на пять волн расширения НАТО, хотя России обещали, что такого не произойдет. Глава государства подчеркнул, что РФ дала понять, что дальнейшее движение альянса неприемлемо.