«Дальневосточный гектар» будут выдавать в Арктике

Целиком в программе будут участвовать только три региона — Мурманская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и входящий в состав Архангельской области Ненецкий автономный округ. В других арктических регионах участки будут раздавать на территории 23 муниципалитетов.

Чукотка и арктические районы Якутии не войдут в новую программу — на их территории уже выдаются «дальневосточные гектары».

Земельный участок выдается сроком на пять лет. Затем его можно оформить в собственность или взять в аренду на 49 лет. Землю разрешается использовать для строительства жилого дома, ведения сельского хозяйства или бизнеса.

В течение первых шести месяцев с начала действия программы ей смогут воспользоваться только местные жители, затем это ограничение отменят. Программу планируют запустить в июне 2021 года.