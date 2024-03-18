Эксклюзив 18 марта 2024, 21:01 «Дайте мне хоккей посмотреть». Рябков опроверг информацию о своей госпитализации Замглавы МИД России Рябков заявил, что со здоровьем у него все хорошо РИА «Новости»

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Замминистра иностранных дел Сергей Рябков в беседе с «360» опроверг информацию о своей госпитализации, которая ранее появилась в Сети. Дипломат отметил, что со здоровьем у него все хорошо.

«Со здоровьем у меня очень хорошо, у меня плохо со временем. Эту ерунду обсуждать я просто не хочу, дайте мне хоккей посмотреть. <…> Я в кои-то веки собрался посмотреть четвертьфинал кубка Гагарина», — заявил Рябков.

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Замглавы МИД России подчеркнул, что не хочет тратить время на обсуждение своего местонахождения и говорить о госпитализации.

По версии Telegram-канала Baza, Рябков попал в больницу с острым инфарктом миокарда. В публикации заявили, что замминистра якобы установили стент, а его состояние медики оценили как тяжелое.