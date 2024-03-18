18 марта 2024, 21:01
«Дайте мне хоккей посмотреть». Рябков опроверг информацию о своей госпитализации
Замглавы МИД России Рябков заявил, что со здоровьем у него все хорошо
Замминистра иностранных дел Сергей Рябков в беседе с «360» опроверг информацию о своей госпитализации, которая ранее появилась в Сети. Дипломат отметил, что со здоровьем у него все хорошо.
«Со здоровьем у меня очень хорошо, у меня плохо со временем. Эту ерунду обсуждать я просто не хочу, дайте мне хоккей посмотреть. <…> Я в кои-то веки собрался посмотреть четвертьфинал кубка Гагарина», — заявил Рябков.
Реклама
Замглавы МИД России подчеркнул, что не хочет тратить время на обсуждение своего местонахождения и говорить о госпитализации.
По версии Telegram-канала Baza, Рябков попал в больницу с острым инфарктом миокарда. В публикации заявили, что замминистра якобы установили стент, а его состояние медики оценили как тяжелое.
Хоккей
МИД РФ
Москва
Реклама
Реклама