В своем выступлении перед голосованием в Совете Федерации спикер Валентина Матвиенко, депутат и первая женщина-космонавт советского периода, назвала принятие поправок «одним из самых важных вопросов в современной истории России» Публикация Daily Mail

Поправки действительно прокомментировала Валентина Матвиенко, только вот в космос она не летала. Матвиенко — спикер Совета Федерации. Она уверена, что поправки в Конституцию исправят ситуацию и успокоят людей.

Первая женщина-космонавт, с которой британское издание перепутало Матвиенко — Валентина Терешкова. Во время второго чтения законопроекта по изменению Конституции она предложила дать возможность действующему президенту участвовать в следующих выборах. Инициативу депутата поддержали и одобрили, однако в социальных сетях некоторым такое положение дел не понравилось. Недовольные пользователи предложили лишить Валентину Терешкову ее заслуг и почетных званий, а также переименовать названные в ее честь улицы. Однако большая часть населения поддержала инициативу первой женщины-космонавта, в том числе и молодежь. Люди уверены — забыть ее заслуги нельзя, потому что они слишком велики.