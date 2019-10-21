Дачный сезон закончился в Подмосковье. Регион активно готовится к зиме

В Подмосковье завершается подготовка к зиме. Грядут большие праздники: День народного единства, Новый год. Поэтому регион должен быть максимально готов к грядущему холодному сезону.

Дачный сезон уже окончательно подошел к концу, поэтому необходима уверенность, что зима не застанет регион врасплох. Для этого нужно подготовить снегоуборочные машины, завершить намеченное благоустройство территорий и дорог.

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«Очередная трудовая неделя у нас начинается, в преддверии больших праздников — Дня народного единства, которое тоже не за горами. Ключевое то, что заканчивается сезон благоустройства, активная фаза дорожных работ. И мы сегодня рассмотрим все эти вопросы» — отметил губернатор Андрей Воробьев на заседании с зампредами правительства региона.

Среди других задач Подмосковья привлечение инвестиций. Их нужно привлекать как можно больше. При этом развиваться регион должен равномерно, чтобы даже самые отдаленные от географического центра города имели высокий уровень жизни.