«Дачную амнистию» захотели продлить до 2026 года

В Госдуму внесли законопроект, продлевающий срок действия «дачной амнистии» на пять лет. Упрощенный порядок оформления права захотели продлить до 2026 года.

Об этом сообщила пресс-служба комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству, пишет РИА «Новости».

«Сегодня в Государственную думу внесен законопроект, которым предлагается продлить положения „дачной амнистии“ на пять лет — до 1 марта 2026 года», — говорится в сообщении.

Авторами законопроекта выступили сенаторы Андрей Турчак, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко и депутат Павел Крашенинников.

По словам Крашенинникова, «дачная амнистия» действует около 14 лет — начиная с 1 сентября 2006 года. Она предоставила возможность жителям в упрощенной форме оформить около 13 миллионов объектов недвижимости: дачи, земельные участки, жилые и садовые дома, бани, гаражи.

Закон о «дачной амнистии» позволяет оформлять собственникам объектов недвижимости права в упрощенном режиме. Инстанциям потребуется только технический план, если права на земельный участок уже есть, а документы можно подать самостоятельно. Согласно предыдущему продлению, закон действует до 1 марта 2021 года.