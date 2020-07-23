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    23 июля 2020, 19:48

    «Дачную амнистию» захотели продлить до 2026 года

    Арина Гудилова

    В Госдуму внесли законопроект, продлевающий срок действия «дачной амнистии» на пять лет. Упрощенный порядок оформления права захотели продлить до 2026 года.
    «Дачную амнистию» захотели продлить до 2026 года

    Об этом сообщила пресс-служба комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству, пишет РИА «Новости».

    «Сегодня в Государственную думу внесен законопроект, которым предлагается продлить положения „дачной амнистии“ на пять лет — до 1 марта 2026 года», — говорится в сообщении.

    Авторами законопроекта выступили сенаторы Андрей Турчак, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко и депутат Павел Крашенинников.

    По словам Крашенинникова, «дачная амнистия» действует около 14 лет — начиная с 1 сентября 2006 года. Она предоставила возможность жителям в упрощенной форме оформить около 13 миллионов объектов недвижимости: дачи, земельные участки, жилые и садовые дома, бани, гаражи.

    Закон о «дачной амнистии» позволяет оформлять собственникам объектов недвижимости права в упрощенном режиме. Инстанциям потребуется только технический план, если права на земельный участок уже есть, а документы можно подать самостоятельно. Согласно предыдущему продлению, закон действует до 1 марта 2021 года.

    Новости SMI.FM