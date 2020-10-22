«Дачную амнистию» продлили на пять лет

Государственная дума во время пленарного заседания приняла законопроект о продлении «дачной амнистии» в первом чтении. Его авторы предлагают увеличить время действия еще на пять лет — до 1 марта 2026 года.

Документ опубликовали на сайте Государственной думы. Проект внесли в июле 2020 года. Его авторами стали сенаторы Андрей Турчак, Олег Мельниченко и Андрей Шевченко, а также депутат Павел Крашенинников.

Законопроект предлагает на пять лет продлить на срок упрощенного порядка оформления прав граждан на индивидуальные жилые и садовые дома, которые построены на садовых участках, а также участках для личного подсобного хозяйства или ИЖС.

Оформлять права будут на основании документов, которые подтверждают права на сам участок. Это техплан и декларация, которую составил правообладатель объекта недвижимости. Все нужные документы владелец сможет подать самостоятельно.

«Дачная амнистия» действует в России уже 14 лет. Она позволяет гражданам в упрощенном порядке оформлять права на дачи, земельные участки, бани, гаражи, садовые и жилые дома. За время ее работы россияне оформили более 13 миллионов объектов недвижимости.

Отдельные положения «дачной амнистии» перестанут действовать с 1 марта 2021 года. Речь идет об упрощенном порядке оформления прав на жилые и садовые дома, которые расположены на садовых земельных участках. после этого владельцам участков нужно будет руководствоваться уведомительным порядком строительства объектов — о начале и завершении строительства нужно сообщать органу местного самоуправления, который выдает разрешение.