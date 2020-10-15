Госдума рассмотрит продление дачной амнистии в октябре

Госдума 21 октября собирается рассмотреть проект закона о продлении до 2026 года упрощенного порядка оформления жилых строений на садовых участках.

Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на источники в нижней палате. Законопроект о так называемой дачной амнистии поддержало правовое управление Госдумы, а также все фракции парламента.

Необходимость документа, о котором идет речь, депутаты объясняют сложной ситуацией из-за коронавирусной инфекции. Именно из-за нее россияне не смогли вовремя оформить недвижимость.

При этом отмечается, что в целом за 14 лет дачная амнистия позволила зарегистрировать в упрощенном режиме права более чем на 13 миллионов объектов. По мнению экспертов, продлению амнистии граждане будут рады, однако это не добавит порядка при строительстве.

В начале сентября сообщалось, что с начала 2020 года в Подмосковье зарегистрировали 31,7 тысячи объектов капитального строительства, не стоявших на учете. Это удалось сделать в рамках кампании по информированию граждан о процедурах регистрации имущества. В округах создали рабочие группы, которые стали разъяснять жителям садовых и дачных товариществ, что нужно сделать, чтобы оформить свои дома с минимальными усилиями.