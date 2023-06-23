Эксклюзив 23 июня 2023, 15:12 Дачников призвали ставить высокий забор, чтобы уберечься от диких животных Депутат Чаплин: не надо прогонять диких зверей самим с участков и подкармливать их РИА «Новости»

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Дачников, чьи участки находятся около леса, предупредили о риске встречи с дикими животными. Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия», председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал «360», что от незваных гостей может уберечь высокий забор, а прогонять зверей самостоятельно не нужно.

«Животные выходят к людям в поисках корма. Поэтому диких животных ни в коем случае нельзя подкармливать», — объяснил он.

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По словам Чаплина, так звери перестанут самостоятельно добывать пишу, и возрастет риск того, что они останутся с людьми надолго. Также увеличится вероятность того, что животные поселятся рядом с дачами.

Важное правило: ни в коем случае не приближайтесь к забредшим животным. Они могут покусать либо переносить опасные инфекционные заболевания, в частности смертельное для человека бешенство. Никита Чаплин

Парламентарий предостерег от самостоятельной борьбы с животными. Дикие звери могут воспринять попытку людей прогнать их как угрозу для себя и напасть.

«Что касается дач, чтобы защититься от зверей, достаточно поставить надежный и высокий забор, который они не смогут преодолеть», — заключил Чаплин.

Ранее стало известно, что в Магадане два человека погибли, еще трое пострадали после нападений на них медведей. Двух хищников ликвидировали, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.