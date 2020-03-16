    16 марта 2020, 10:11

    «Да плевать на них». Путин рассказал, как Россия заработала на антироссийских санкциях

    Наза Салех Захи

    Президент Владимир Путин считает, что Россия не столько потеряла от ввода антироссийских санкций, сколько, наоборот, приобрела. Например, в стране стало развиваться сельское хозяйство.

    «Да плевать на них, на эти санкции. Значит, по разным оценкам, мы потеряли где-то 50 миллиардов, но мы и заработали столько же», — заявил Путин в большом интервью ТАСС.

    По его словам, пришлось потратить много денег на импортозамещение, но страна с этим справилась. Россия стала сама производить многие продукты, которых «раньше у нас не было». В итоге развивается сельское хозяйство.

    Президент отметил, что раньше Россия всегда покупала у кого-то зерна, сейчас она стала первой по экспорту пшеницы в мире.

    «Значит, мы начали себя обеспечивать по основным продуктам питания. По молоку, по мясу птицы и свинины, по основным продуктам все. Да, по овощам нужно еще поработать, по говядине надо поработать. Но мы это делаем», — добавил он.

    Тем не менее российский лидер не стал отрицать, что Россия и европейские страны многое потеряли от санкционного противостояния. На его взгляд, эти процессы больше задели европейцев. Он рассказал, что в Европе люди теряют рабочие места. Тем временем в России зафиксирована самая низкая безработица за всю историю.

    Ранее стало известно, что Владимир Путин создал комиссию по борьбе с коронавирусом. Руководителем стал мэр Москвы Сергей Собянин.