«Да плевать на них». Путин рассказал, как Россия заработала на антироссийских санкциях

Президент Владимир Путин считает, что Россия не столько потеряла от ввода антироссийских санкций, сколько, наоборот, приобрела. Например, в стране стало развиваться сельское хозяйство.

«Да плевать на них, на эти санкции. Значит, по разным оценкам, мы потеряли где-то 50 миллиардов, но мы и заработали столько же», — заявил Путин в большом интервью ТАСС.

По его словам, пришлось потратить много денег на импортозамещение, но страна с этим справилась. Россия стала сама производить многие продукты, которых «раньше у нас не было». В итоге развивается сельское хозяйство.

Президент отметил, что раньше Россия всегда покупала у кого-то зерна, сейчас она стала первой по экспорту пшеницы в мире.

«Значит, мы начали себя обеспечивать по основным продуктам питания. По молоку, по мясу птицы и свинины, по основным продуктам все. Да, по овощам нужно еще поработать, по говядине надо поработать. Но мы это делаем», — добавил он.

Тем не менее российский лидер не стал отрицать, что Россия и европейские страны многое потеряли от санкционного противостояния. На его взгляд, эти процессы больше задели европейцев. Он рассказал, что в Европе люди теряют рабочие места. Тем временем в России зафиксирована самая низкая безработица за всю историю.

Ранее стало известно, что Владимир Путин создал комиссию по борьбе с коронавирусом. Руководителем стал мэр Москвы Сергей Собянин.