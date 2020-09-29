COVID-19 привел к госпитализации 18 депутатов Госдумы

Сразу 18 депутатов Госдумы проходят лечение в больницах после получения положительных результатов тестов на COVID-19. Выздоровели после заражения уже 60 депутатов, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.

«У нас на прошлый понедельник было 10 депутатов, находящихся на больничных койках с коронавирусом. Сегодня 18 депутатов. Вас информирую. Всего депутатов, заболевших, переболевших, имеющих антитела, у нас сейчас 60», — привело РИА «Новости» слова Володина.

Спикер Госдумы призвал парламентариев соблюдать меры безопасности и выполнять все требования для профилактики заболевания.

В конце сентября из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умер депутат Госдумы от КПРФ Ваха Агаев. Политик заболел COVID-19, а затем у него начался тромбоз. Агаеву было 67 лет, напоминает RT. Он избирался в ГД РФ VI и VII созывов в составе федерального списка КПРФ.

Всего российские врачи выявили 1 167 805 случаев инфицирования коронавирусом. Вылечиться от COVID-19 смогли 952 399 пациентов. Летальным исходом закончились 20 545 случаев заражения.