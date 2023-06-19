19 июня 2023, 08:28
Чужбина Родиной не станет. Володин напомнил уехавшим россиянам о возможности возвращения
Володин заявил, что уехавшие после февраля 2022 года россияне еще могут вернуться
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал россиян, уехавших за границу после начала СВО, одуматься и вернуться, пока еще есть такая возможность. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Сегодня есть возможность вернуться, завтра при той истерии, которая нагнетается в Западной Европе, может ее уже не быть», — отметил спикер Госдумы.
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Он напомнил, что более половины россиян, уехавших после февраля 2022 года, уже вернулись в Россию, и этот процесс продолжается.
В качестве примера русофобской политики западных государств Володин привел заявление президента Чехии Петра Павела, который предложил проживающих за границей граждан России отправить в концлагеря.
«После таких слов нашим гражданам <…> необходимо задуматься, куда они поехали, что нашли и что их ждет», — подчеркнул спикер Госдумы.
Володин обратил внимание, что многие уехавшие столкнулись с отношением к себе как ко второму сорту.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что половина уехавших из страны с февраля 2022 года вернулась.
Госдума РФ
Россия
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