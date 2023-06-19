Власть 19 июня 2023, 08:28 Чужбина Родиной не станет. Володин напомнил уехавшим россиянам о возможности возвращения Володин заявил, что уехавшие после февраля 2022 года россияне еще могут вернуться РИА «Новости»

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал россиян, уехавших за границу после начала СВО, одуматься и вернуться, пока еще есть такая возможность. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня есть возможность вернуться, завтра при той истерии, которая нагнетается в Западной Европе, может ее уже не быть», — отметил спикер Госдумы.

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Он напомнил, что более половины россиян, уехавших после февраля 2022 года, уже вернулись в Россию, и этот процесс продолжается.

В качестве примера русофобской политики западных государств Володин привел заявление президента Чехии Петра Павела, который предложил проживающих за границей граждан России отправить в концлагеря.

«После таких слов нашим гражданам <…> необходимо задуматься, куда они поехали, что нашли и что их ждет», — подчеркнул спикер Госдумы.

Володин обратил внимание, что многие уехавшие столкнулись с отношением к себе как ко второму сорту.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что половина уехавших из страны с февраля 2022 года вернулась.